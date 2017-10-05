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Мюррей: для «Вегаса» присутствие Флёри будет просто бесценным

5 октября 2017, четверг. 21:51 Хоккей

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэттью Мюррей поделился мнением об игре голкипера Марка-Андре Флёри, который теперь играет за «Вегас Голден Найтс».

«В его пользу говорит отменный атлетизм — он очень резкий и быстрый. Но он помогает не только сэйвами, а важными сэйвами, которые заряжают команду уверенностью, и ты думаешь: „Эй, да у нас там настоящий боец, который спасает наши ворота“. Именно так мы чувствовали себя, когда он совершал эффектные спасения. Уверен, что непросто начинать сезон с ребятами, которых ты увидел впервые в жизни, так что присутствие Флери будет для них просто бесценным», — цитирует Мюррея официальный сайт лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Вегас Голден Найтс Марк-Андре Флёри Мэттью Мюррей
Новости. Хоккей
5 октября 2017, четверг
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