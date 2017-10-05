Рижское «Динамо» потерпело 14-е поражение подряд, проиграв «Витязю»

Подмосковный «Витязь» на домашней арене одержал победу над рижским «Динамо», встреча завершилась со счётом 4:1. Для команды из Латвии поражение стало уже 14-м кряду.
Хозяева открыли счёт в первом периоде благодаря голу Алексея Копейкина. Во второй 20-минутке команды обменялись заброшенными шайбами — отличились Николай Жердев и Иван Петраков. В третьем периоде игроки «Витязя» Максим Афиногенов и Артём Швец-Роговой записали на свой счёт по одному голу.
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