ЦСКА – «Северсталь»: Ничушкин впервые в карьере набрал 3 очка в одном матче КХЛ

Нападающий московского ЦСКА Валерий Ничушкин в матче регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» (3:1) поучаствовал во всех заброшенных шайбах своей команды, набрав 3 (1+2) очка.



Таким образом, 22-летний Ничушкин впервые за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге набрал три очка в одной встрече. Всего на счету Ничушкина 68 игр в регулярном чемпионате КХЛ и 39 очков (21+18), а также 34 матча в плей-офф и 14 очков (7+7).



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