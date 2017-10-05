Белов: Рига действовала быстрее, но «Витязь» выстоял и победил

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от победы над рижским «Динамо» со счётом 4:1.



«Игра была напряжённой, быстрой и боевой, но для нас, несмотря на счёт, она получилась очень сложной. Неплохое преимущество у нас получилось в конце, но на самом деле игра была тяжёлой. Конечно, было очень много удалений, особенно в первом периоде. Очень много мы в меньшинстве играли, баланс потерялся. Потом нам было очень сложно, противник действовал побыстрее. Но мы сумели выстоять и реализовали свои моменты, поэтому и победили.



С Кулагиным ничего серьёзного нет. Мы надеемся, что так и будет. Рижане хорошо провели предыдущую встречу с ЦСКА, отобрали очки у одного из лидеров, поэтому мы понимали, что игра такой жёсткой и будет. У них была запредельная мотивация», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Рижское «Динамо» потерпело 14-е поражение подряд, проиграв «Витязю»