Гулявцев: просили ребят потерпеть, ЦСКА воспользовался удалениями

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги встречи после поражения в матче с ЦСКА (1:3).



«Мы провели хороший матч, несмотря на результат. Играли ровно до того момента, как стали удаляться. Просили ребят потерпеть, но нашла коса на камень. ЦСКА этим воспользовался. Удаления привели к результату, но два периода мы вели в счёте. Почему играл третий вратарь? Его тоже надо использовать, посмотреть, на что он способен. Решили поставить, где-то это могло сыграть. Надо было где-то помочь», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

ЦСКА обыграл «Северсталь», доведя серию побед до четырёх игр