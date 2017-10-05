«Торпедо» взяло верх над «Слованом» благодаря голу Паршина

Братиславский «Слован» на домашней арене не справился с нижегородским «Торпедо», встреча завершилась со счётом 0:1.
Единственный гол в матче забил нападающий нижегородского клуба Денис Паршин, сумевший отличиться на 15-й минуте встречи. 31-летний хоккеист продолжает оставаться лучшим бомбардиром «Торпедо». Сухой матч оформил голкипер «автозаводцев» Иван Лисутин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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