Никитин: в третьем периоде ЦСКА проявил характер, Бурдасов ждёт шанса

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями после победы над «Северсталью» (3:1).



«В двух периодах у нас постоянно играли разные тройки, целостности не было. В третьем периоде ребята проявили характер, воспользовались удалениями и забили. Соперники всегда настраиваются на нас по-особенному.



Марченко и Бурдасов снова не играли? Марченко сыграет в следующей встрече, Бурдасов тренируется и ждёт шанса. Чмыхову дали шанс проявить себя в «Сочи». Нас не устраивает его игра в «Звезде». Психологически трудно спускаться из первой команды», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

ЦСКА обыграл «Северсталь», доведя серию побед до четырёх игр