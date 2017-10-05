Нападающий ЦСКА Шалунов выбыл на срок до десяти дней

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин после встречи с череповецкой «Северсталью» (3:1) рассказал о сроках восстановления нападающего Максима Шалунова, получившего повреждение во встрече с рижским «Динамо».



«Сроки возвращения Шалунова пока непонятны. Ему сделали МРТ. Потребуется от трёх до десяти дней, есть повреждение. Мы и Андронова сегодня могли лишиться. Это игроки сборной», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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ЦСКА обыграл «Северсталь», доведя серию побед до четырёх игр