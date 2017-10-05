Швец-Роговой: хорошо, что забил в сотом матче, приятно ставить точку

Форвард «Витязя» Артём Швец-Роговой рассказал о своих впечатлениях от матча с рижским «Динамо» (4:1), который стал для него 100-м в КХЛ.



«Я смотрел, что сотый матч скоро будет, но не думал, что он будет сегодня. Надо мной ещё пошутили перед игрой, но тогда я до конца ещё не понял. Хорошо, что удалось забить, но главное, что мы выиграли. Сейчас идут важные матчи с принципиальными соперниками. Конечно, приятно ставить точку в конце матча. Мы выстояли в меньшинстве, и когда я забил, стало окончательно ясно, что мы выиграем.



К матчу с «Северсталью» готовимся так же, как и всегда. Будем играть на победу и ставить точку в домашней серии», — передаёт слова Швеца-Рогового корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Рижское «Динамо» потерпело 14-е поражение подряд, проиграв «Витязю»