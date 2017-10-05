Андронов: на ЦСКА все настраиваются, приезжают играть, как на последний матч

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов поделился эмоциями от игры с «Северсталью» (3:1).



«Тяжёлая игра, силовая. Где-то на грани грязной. Потерпели два периода, а потом проснулись вовремя, заработало большинство. Вместе начали играть, каждый стал заниматься своим делом. Сюда все приезжают и играют, как последний матч. Настраиваются на нас. Упорные встречи, слабых соперников нет. Чуть не донастроился, дал слабину – игра переворачивается. Надо учиться на своих ошибках и играть все 60 минут», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

ЦСКА обыграл «Северсталь», доведя серию побед до четырёх игр