Скудра: рады победе, но недовольны качеством игры «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги после победы в матче со «Слованом» со счётом 1:0.



«Очень напряжённый матч — до последних секунд. Мы здорово начали первый период и, в принципе, первую половину матча неплохо сыграли. Но во второй половине немного потеряли концентрацию, противник это почувствовал. Очень много игры пошло в неравных составах. Хорошо, что выиграли 1:0, но надо сказать, что мы не совсем довольны качеством нашей игры, особенно во второй половине матча», — цитирует тренера официальный сайт команды.

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