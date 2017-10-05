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Скудра: рады победе, но недовольны качеством игры «Торпедо»

5 октября 2017, четверг. 23:47 Хоккей

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги после победы в матче со «Слованом» со счётом 1:0.

«Очень напряжённый матч — до последних секунд. Мы здорово начали первый период и, в принципе, первую половину матча неплохо сыграли. Но во второй половине немного потеряли концентрацию, противник это почувствовал. Очень много игры пошло в неравных составах. Хорошо, что выиграли 1:0, но надо сказать, что мы не совсем довольны качеством нашей игры, особенно во второй половине матча», — цитирует тренера официальный сайт команды.

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Источник: Официальный сайт ХК "Торпедо" (Нижний Новгород) Сообщить об ошибке
Теги
ХК Слован ХК Торпедо Петерис Скудра
Новости. Хоккей
5 октября 2017, четверг
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