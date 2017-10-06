Квартальнов: приехал в Ярославль по-хорошему голодным до большой работы

Новый главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов рассказал, чем занимался после ухода из ЦСКА и сколько времени заняли переговоры с ярославским клубом.



«Пауза была мне очень полезна. Я ведь никогда не имел длительных перерывов в работе. После завершения карьеры хоккеиста сразу же перешёл на тренерскую работу, а между «Северсталью», «Сибирью» и ЦСКА тоже не было пауз. Так что в последние месяцы я переживал довольно необычные эмоции. И рад, что так сложилось. Чуть-чуть отойти в сторону и отдохнуть было очень полезно. Эти полгода я отдыхал, только отдыхал. Впервые в полной мере мне удалось насладиться морем. Причём у нас, в России — я отдыхал на Чёрном море. Ощущения непередаваемые. Это наполняет новыми силами, так что в Ярославль я приезжаю по-хорошему голодным до большой работы.



Предложение от „Локомотива“ получил вечером накануне матча с «Динамо». Понятно, что на принятие решения времени было мало, но мы достаточно быстро и обстоятельно поговорили с президентом «Локомотива» Юрием Яковлевым и обозначили базовые принципы совместной работы, после чего пришли к соглашению, и уже на следующее утро я был представлен команде и начал погружаться в дела. Тем более до матча с «Динамо» оставалось меньше суток», — сказал Квартальнов в интервью «Известиям».

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