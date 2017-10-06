Брызгалов: в НХЛ существует тирания Гэри Беттмэна

Известный в недавнем прошлом российский голкипер, обладатель кубка Стэнли 2007 года Илья Брызгалов объяснил, почему в НХЛ, в отличие от Национальной футбольной лиги, сильна политкорректность. Игроки НФЛ во время исполнения национального гимна вставали на одно колено в знак протеста против жестокого обращения полиции с темнокожими людьми. В ответ на это Трамп раскритиковал спортсменов, которые не встают во время исполнения национального гимна, и заявил, что таких людей стоит уволить

«Я так скажу: в хоккее тирания. Тирания Гэри Беттмэна. Наверняка сверху посоветовали, спустили, чтобы ребята в командах постарались избежать этих вопросов о расизме. Мол, старайтесь от них уйти и не высказывать своё мнение.

На мой взгляд, эти акции недопустимы. Ты должен уважать флаг и гимн своей страны. Не важно, с чем ты согласен или не согласен. Спортивные арены — не место для политических дискуссий и баталий. Если ты чем-то не доволен, после игры — пожалуйста, говори. У вас есть соцсети, и вокруг полным-полно репортёров. Хочешь — выскажись. А флаг и гимн — это страна. Не президент, которого выбрали. Потому что они приходят и уходят. Те же солдаты воюют и погибают за страну, за флаг, чтобы людям жилось лучше. По крайней мере, они в это верят, когда идут на поле битвы. А тут к этим ценностям проявляется такое неуважение.

Государство и страна — это две разные вещи. Государством многие люди могут быть недовольны. Его устройством, теми, кто правит, всей элитой, но государство — это не страна. Не то место, где ты родился и вырос с друзьями. Если война, люди могут быть недовольны государством, но идут воевать за свою страну. Какое бы ни было правительство, любовь к месту, где ты родился и вырос, никуда не девается", — приводит слова Брызгалова «Спорт-экспресс».