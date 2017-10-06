37 сейвов Варламова и передача Якупова помогли «Колорадо» одолеть «Рейнджерс»

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Мэтт Дюшейн (6-я минута), Микко Рантанен (11), Тайсон Бэрри (38) и Габриэль Ландеског (60). За «Рейнджерс» два гола забил Мика Зибанеджад (18, 20).

Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов и форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич набрали по одному очку. Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов отразил 37 из 39 бросков по своим воротам. Защитник Андрей Миронов отыграл 11 минут 24 секунды.