37 сейвов Варламова и передача Якупова помогли «Колорадо» одолеть «Рейнджерс»

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе победителей отличились Мэтт Дюшейн (6-я минута), Микко Рантанен (11), Тайсон Бэрри (38) и Габриэль Ландеског (60). За «Рейнджерс» два гола забил Мика Зибанеджад (18, 20).
Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов и форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич набрали по одному очку. Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов отразил 37 из 39 бросков по своим воротам. Защитник Андрей Миронов отыграл 11 минут 24 секунды.
Варламов, Миронов, Задоров и Якупов попали в основной состав «Колорадо»