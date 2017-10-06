«Детройт» нанёс поражение «Миннесоте» в домашнем матче

«Детройт Ред Уингз» стартовал в новом сезоне НХЛ с домашней победы над «Миннесотой Уайлд». Игра в Детройте завершилась со счётом 4:2.



Первый период обошёлся без заброшенных шайб, после перерыва Энтони Манта и Дилан Маркин за полминуты дважды поразили ворота гостей. В третьем периоде соперники забросили по две шайбы, и хозяева сумели сохранить победный результат до финального свистка.



Отметим, что во всех четырёх взятиях ворот в качестве ассистента поучаствовал канадский защитник «Детройта» Майк Грин.