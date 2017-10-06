Варламов: не могу сказать, что играю так, как пару лет назад. Каждый год разный

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов прокомментировал победу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2).

«Не могу сказать, что играю так, как пару лет назад. Каждый год разный. Чувствовал себя хорошо, уверенно, сделал несколько хороших сейвов вначале. Много бросков было с периметра.



Надо оставаться сфокусированным все 60 минут. „Рейнджерс“ очень опасны в атаке, они провели хороший матч. В третьем периоде мы откатились назад, позволяли сопернику наносить много бросков. Мы этим недовольны. Останавливать шайбу — моя работа, я старался держать команду в игре», — сказал Варламов в эфире клубного телевидения.