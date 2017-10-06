Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кузнецов: «Вашингтон» не сдавался и сохранял позитивный настрой, это здорово

6 октября 2017, пятница. 07:15 Хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4 Б).

«Я всегда говорю, что первый период у нас получается не лучшим образом. Мы не сдавались, поговорили в раздевалке и скамейке. Мы сохраняем позитивный настрой. У нас были хорошие шансы забить в первом периоде, во втором Ови попал в штангу. Можно расстроиться, но мы оставались позитивными, вся команда, это здорово. Даже когда игра не идёт, надо сохранять этот настрой», — сказал Кузнецов в эфире клубного телевидения.

Три шайбы Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Оттаву» по буллитам
Источник: Официальный сайт "Вашингтон Кэпиталз" Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Оттава Сенаторз Евгений Кузнецов — хоккей
Новости. Хоккей
6 октября 2017, пятница
07:15 Овечкин: наше звено чувствовало шайбу, взаимодействовало, и результат пришёл
07:15 Кузнецов: «Вашингтон» не сдавался и сохранял позитивный настрой, это здорово
06:56 Овечкин делит с Буре первое место по хет-трикам за последние 24 года
06:49 Варламов: не могу сказать, что играю так, как пару лет назад. Каждый год разный
06:27 «Питтсбург» пропустил 10 шайб от «Чикаго» в гостях
05:58 «Детройт» нанёс поражение «Миннесоте» в домашнем матче
05:49 Три шайбы Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Оттаву» по буллитам
05:18 Буллит Друена принёс победу «Монреалю» над «Баффало» в гостях
05:15 Овечкин оформил свой 18-й хет-трик за карьеру в НХЛ
05:04 «Бостон» обыграл «Нэшвилл» с Емелиным
04:55 37 сейвов Варламова и передача Якупова помогли «Колорадо» одолеть «Рейнджерс»
03:45 «Сент-Луис» отправил форварда Костина в АХЛ
02:43 Брызгалов: в НХЛ существует тирания Гэри Беттмэна
00:36 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
5 октября 2017, четверг
23:57 Ржига: «Слован» медленно разгонялся, но в завершении играл хорошо
23:47 Скудра: рады победе, но недовольны качеством игры «Торпедо»
23:41 Результаты игрового дня ВХЛ
23:27 Итоги игрового дня МХЛ
23:01 Андронов: на ЦСКА все настраиваются, приезжают играть, как на последний матч
23:01 Швец-Роговой: хорошо, что забил в 100-м матче, приятно ставить точку
22:57 Ничушкин: с «Локомотивом» и Квартальновым будет весело, для многих принципиально
22:52 Нападающий ЦСКА Шалунов выбыл на срок до 10 дней
22:46 Никитин: в третьем периоде ЦСКА проявил характер, Бурдасов ждёт шанса
22:42 «Торпедо» взяло верх над «Слованом» благодаря голу Паршина
22:38 Гулявцев: просили ребят потерпеть, ЦСКА воспользовался удалениями
22:35 Анкипанс: «Динамо» не хватает мастерства, но игроки у нас с характером
22:32 Белов: Рига действовала быстрее, но «Витязь» выстоял и победил
22:30 ЦСКА – «Северсталь»: Ничушкин впервые в карьере набрал 3 очка в одном матче КХЛ
22:19 ЦСКА обыграл «Северсталь», доведя серию побед до четырёх игр
22:01 Рижское «Динамо» потерпело 14-е поражение подряд, проиграв «Витязю»
21:51 Мюррей: для «Вегаса» присутствие Флёри будет просто бесценным
21:20 Григорий Панин прокомментировал свою дисквалификацию нецензурными словами
21:04 «Локомотив» вернул из «Амура» Калинина и отправил в Хабаровск Юртайкина
20:50 Стаал и Фолк назначены капитанами «Каролины» и будут носить повязку по очереди
20:18 ЦСКА обменял защитника Артёма Чмыхова в ХК «Сочи»
20:13 Джиордано: скорость — преимущество Макдэвида в борьбе с Кросби за звание лучшего
19:40 «Торонто» отправил на драфт отказов защитника Маричина, «Вегас» — вратаря Пикара
19:22 В Беларуси могут пожизненно запретить «отказникам» выступать за сборную
18:54 Защитник «Салавата» Панин дисквалифицирован на четыре игры
18:40 «Анахайм» подписал контракт с защитником Мэнсоном с зарплатой $ 4,1 млн за сезон
18:10 «Слован» ищет спонсора в России на вторую половину сезона
17:47 «Оттава» подписала двухлетний контракт с защитником Боровецки на $ 2,4 млн
17:46 Марло: сами видите, насколько голодны Марнер и Мэттьюс, они хотят стать лучше
17:25 Полохов: будет лучше, если «Барыс» вообще не будет играть в меньшинстве
16:59 Маклеллан: Овечкин на перепутье: его уровень — 33 гола или он может больше?
Все новости RSS
Партнерский контент