Кузнецов: «Вашингтон» не сдавался и сохранял позитивный настрой, это здорово

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4 Б).

«Я всегда говорю, что первый период у нас получается не лучшим образом. Мы не сдавались, поговорили в раздевалке и скамейке. Мы сохраняем позитивный настрой. У нас были хорошие шансы забить в первом периоде, во втором Ови попал в штангу. Можно расстроиться, но мы оставались позитивными, вся команда, это здорово. Даже когда игра не идёт, надо сохранять этот настрой», — сказал Кузнецов в эфире клубного телевидения.