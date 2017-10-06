Овечкин: наше звено чувствовало шайбу, взаимодействовало, и результат пришёл

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в первом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (5:4 Б). В третьем периоде Овечкин сделал хет-трик, что позволило перевести игру в овертайм и добиться итоговой победы по буллитам.

«У нас было только одно большинство, это было необычно. Но у нас были хорошие голевые моменты и в равных составах. Наше звено хорошо чувствовало шайбу сегодня, двигалось, взаимодействовало, и результат пришёл», — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.