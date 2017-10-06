Брэндон Саад оформил хет-трик в первом матче после возвращения в «Чикаго»

Нападающий Брэндон Саад оформил хет-трик в первом же матче сезона после возвращения в «Чикаго Блэкхоукс» и помог своей команде разгромить «Питтсбург Пингвинз» со счётом 10:1.



Саад был выбран «Чикаго» на драфте 2011 года под общим 43-м номером и провёл в клубе четыре года, завоевав с командой два кубка Стэнли (2013, 2015). Последние два года форвард выступал за «Коламбус Блю Джекетс», но летом вернулся в «Блэкхоукс» в результате обмена на Артемия Панарина.

Видео хет-трика можно посмотреть в официальном канале Sportsnet в YouTube.