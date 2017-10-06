Врана: подъехал и сказал Овечкину: «В следующей смене ты забьёшь». И он забил

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана прокомментировал выездную победу своей команды в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4 Б) и хет-трик капитана «столичных» Александра Овечкина.



«Перед игрой я говорил Овечкину, что у меня такое чувство, что он точно забьёт «Оттаве» несколько голов. Мы даже с ним шутили, что если он забросит две, то тогда можно забрасывать и третью. Когда мы начали проигрывать 1:3 в третьем периоде, я подошёл к нему и сказал: «Помнишь, я тебе говорил? В следующей смене забьёшь!». Так оно и получилось», — приводит слова Враны Washington Post.

Сам чешский форвард в этом матче набрал два очка за результативные передачи.