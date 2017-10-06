«Филадельфия» уступила «Лос-Анджелесу», Проворов провёл на льду почти 23 минуты

«Филадельфия Флайерз» на выезде уступил «Лос-Анджелес Кингз» в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Это второй матч сезона для «Филадельфии» — ранее команда на выезде взяла верх над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:3.

Первая двадцатиминутка голов не принесла, а во второй трети матча Тревор Льюис вывел «королей» вперёд. Этот гол оказался победным. На 58-й минуте матча Тайлер Тоффоли удвоил счёт. В итоге победа «Лос-Анджелеса» со счётом 2:0.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты и 43 секунды. На счету российского игрока 1 бросок по воротам, 1 силовой приём и 4 заблокированных броска.