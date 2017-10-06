Кросби: 1:10 — это стыдоба, даже не знаю, что сказать

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение в гостевом матче с «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 1:10. Действующий обладатель кубка Стэнли стартовал в сезоне с двух поражений, а также впервые с 1996 года «Питтсбург» пропустил 10 шайб в одном матче. Единственный гол «пингвинов» забил Фил Кессел.

«Счёт 1:10 — это стыдоба. Соперник забил четыре шайбы в первые 10 минут, в середине матча счёт был 1:7. Просто стыдно. Усталось тут ни при чём. Даже не знаю, что сказать», — цитирует Кросби Pittsburgh Tribune Live.