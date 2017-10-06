Малкин заработал «-3» в игре с «Чикаго», а худший показатель полезности «-5»

«Чикаго Блэкхоукс» разгромил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 10:1. Действующий обладатель кубка Стэнли стартовал в сезоне с двух поражений, а также впервые с 1996 года «Питтсбург» пропустил 10 шайб в одном матче. Единственный гол «пингвинов» забил Фил Кессел. Все свои 10 голов «Блэкхоукс» забили в равных составах, не реализовав ни одного большинства из 6.



В составе «Питтсбурга» все 18 полевых игроков завершили матч с отрицательным показателем полезности. Хуже всех он оказался у защитников Криса Летанга, Олли Мяяття и Конора Шири – по «-5», у капитана команды Сидни Кросби «-4», такой же показатель и у защитников Джастина Шульца и Брайана Думулина.



Нападающий Евгений Малкин заработал «-3» в этом матче. При этом на счету российского хоккеиста голевой пас.

Кросби: 1:10 — это стыдоба, даже не знаю, что сказать