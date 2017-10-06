Итоги игрового дня НХЛ для россиян: хет-трик Овечкина, "-3" Малкина

6 октября в регулярном чемпионате НХЛ прошло восемь матчей, в которых сыграли 11 россиян. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич получил самое большое игровое время за карьеру, а нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заработал показатель полезности "-3".
Овечкин начал с хет-трика! А какие передачи отдавал ему Кузнецов!
Три гола, три передачи и два реализованных буллита в первом матче сезона от лидеров «Вашингтона».
Если у вас не отображается таблица, её можно посмотреть здесь.
|Игрок
|Клуб
|Сейвы
|% отражённых бросков
|Варламов
|«Колорадо»
|37 из 39
|94,9
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Блоки
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0
|0
|1
|0
|14:29
|-
|1
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0
|0
|1
|0
|22:43
|-
|4
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0+1
|0
|2
|+2
|10:16
|-
|0
|Миронов (з)
|«Колорадо»
|0
|2
|0
|0
|11:24
|-
|1
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|0
|4
|-2
|18:22
|-
|0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|3+0
|0
|6
|+3
|19:11
|-
|1
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+3
|2
|1
|+3
|20:12
|6 из 11
|0
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0
|0
|1
|+1
|26:06
|-
|2
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|2
|3
|-3
|13:58
|6 из 17
|1
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+1
|0
|4
|+2
|18:44
|15 из 21
|1