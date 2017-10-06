Итоги игрового дня НХЛ для россиян: хет-трик Овечкина, "-3" Малкина

6 октября в регулярном чемпионате НХЛ прошло восемь матчей, в которых сыграли 11 россиян. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич получил самое большое игровое время за карьеру, а нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заработал показатель полезности "-3".

Овечкин начал с хет-трика! А какие передачи отдавал ему Кузнецов! Три гола, три передачи и два реализованных буллита в первом матче сезона от лидеров «Вашингтона».

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