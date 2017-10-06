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Житник: не думаю, что раздражителем для «Кэпиталз» является лишний вес Овечкина

6 октября 2017, пятница. 09:27 Хоккей

Олимпийский чемпион, экс-игрок НХЛ Алексей Житник порассуждал на тему слухов вокруг лишнего веса Александра Овечкина. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» начал сезон с хет-трика.

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«Снижение веса Овечкина? Этой теме много внимания уделялось в России, а вот в североамериканских СМИ статей по данному поводу не видел. Разве что проходила информация, что Александр по просьбе руководства клуба прибыл в тренировочный лагерь на две недели раньше срока и нормализовал свой вес, скинул пару килограммов. Не думаю, что раздражителем для клуба является лишний вес. Да и вообще в НХЛ больше следят за другим показателем — процентом жира, который должен укладываться в диапазон 8-10. Ты можешь быть тяжёлым, но только в том случае, если твой жир не превышает 10-процентной отметки.

Как этот показатель в тренировочных лагерях НХЛ определяют? Обычным пинцетом. Им зажимают кожу на пяти точках на теле — спине, животе, руках, ногах, шее, далее высчитывается средний показатель. Кстати, в американском футболе, самом силовом виде спорта, всё сложнее. Там процент жира — самый важный показатель. Люди в американском футболе весят по 140-170 килограммов, поэтому ложатся в специальную ванну, десятки датчиков на которой дают абсолютно точный показатель.

10-20 лет назад НХЛ была более габаритной и тяжёлой лигой, сейчас же маленьких и лёгких ребят появляется всё больше и больше. Поэтому, наверное, избыточная масса сегодня в НХЛ может стать проблемой. Классической стала история знаменитого вратаря Гранта Фюра, который, если не ошибаюсь, в тренировочный лагерь «Сент-Луиса» прибыл с 7-8 лишними килограммами. Не знаю, как для КХЛ, а для НХЛ это шок. Такой рекорд за океаном вряд ли побьют.

Сколько бы Гашек ни ел, приходил с каникул худым и сухим — кожа да кости. С возрастом у Гашека это стало небольшой проблемой — нехватка жира приводила к снижению эластичности, травмам паха. Но Доминатор за счёт фантастического трудолюбия и эту проблему решал», — цитирует Житника Russia-Hockey.

Овечкин делит с Буре первое место по хет-трикам за последние 24 года
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Алексей Житник Доминик Гашек
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