Плэтт: забил один гол в восьми матчах, мне нужно многое улучшить в своей игре

Нападающий ЦСКА Джефф Плэтт прокомментировал победу над «Северсталью» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

ЦСКА обыграл «Северсталь», доведя серию побед до четырёх игр

«Северсталь» доставила нам массу проблем, но, к счастью, наши бригады большинства вовремя сработали в конце игры, по сути выиграв её для нас. Это нормально, периодически так и должно случаться. После неудачных попыток забить в большинстве в первых двух периодах мы ничего не меняли в тактике розыгрыша, просто с каждым разом чувствовали себя всё уверенней в этом компоненте. Соперник, конечно, отчасти этому способствовал, постоянно удаляясь.

Я забил всего один гол в восьми матчах, мне нужно многое улучшить в своей игре, чтобы действовать более эффективно. Я каждый день упорно тренируюсь и стараюсь быть лучше, делать упор на те детали, которые мне говорит тренер. Конечно, непросто, когда не всегда попадаешь в состав на игру, но я думаю, что самое главное в моём случае — это упорство и характер. Важно не сдаваться и продолжать работать над собой, что я и делаю каждый раз перед попаданием в заявку на матч», — сказал Плэтт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Шевченко.