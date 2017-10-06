Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин начал сезон с хет-трика. «Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе: «Сколько голов забьёт Александр Овечкин в новом сезоне НХЛ?».
Три шайбы Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Оттаву» по буллитам
Варианты ответа предложены следующие:
Меньше 30
30-40
40-50
Больше 50
Также проголосовать можно на playbuzz.
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