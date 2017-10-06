Квартальнов: ребята в «Локомотиве» должны поймать мою философию

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов рассказал о беседе с бывшим наставником «железнодорожников» Алексеем Кудашовым и поведал о том, в какой хоккей будут играть ярославцы.



«Лёшка – молодец. Он повёл себя очень достойно. У нас такая профессия, быть вместе и в радости, и в горе. Он меня подождал, пообщались с ним. Рассказал о многих вещах, объяснил, что и как. Не знаю, что он чувствовал. Я ведь тоже проходил все эти моменты. Конечно, немножко неприятно получать такие известия. С любым человеком было бы так, кому хочется терять работу? Алексей выглядел очень достойно, говорил про всех только положительные вещи. Дал рекомендации по ребятам. Огромное ему спасибо.

Хотим играть в красивый хоккей. Всё будет зависеть от нас самих. Да, у меня есть своя философия. Ребята должны её поймать. Нужно осознавать, что существует разный набор игроков. Важно понять это, подстроиться», — сказал Квартальнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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