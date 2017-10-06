Ягр провёл первую тренировку с «Калгари»

Нападающий Яромир Ягр провёл первое тренировочное занятие с «Калгари Флэймз». Хоккеист присутствовал на первом матче «Калгари» в сезоне, закончившемся поражением 0:3 от «Эдмонтона».

«Если я не готов, не стоит меня ставить в состав. Первые несколько тренировок для меня будут непростыми. Но надо стараться. Последние несколько дней получились очень тяжёлыми. Я тренировался один без команды и не знал, что меня ждёт. Это тяжело, особенно в моём возрасте. Тренироваться одному всегда сложно, а тут ещё не знаешь, что тебя ждёт. В Европе я бы попросил месяц на подготовку. Но сейчас у меня нет месяца. Ситуация изменилась. Будем действовать по ситуации. Надеюсь, завтра я прибавлю и быстро наберу форму», — отметил Ягр.

Видео тренировки Ягра доступно на официальном канале Sportsnet в YouTube.