Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала трёх звёзд второго игрового дня регулярного чемпионата.

Третьей звездой дня стал голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик — он сыграл на ноль в матче с «Филадельфия Флайерз» (2:0) при 35 сейвах.



Второй звездой назван форвард «Чикаго Блэкхоукс» Брэндон Саад — на его счету хет-трик в ворота действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» (10:1).



Первой звездой признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, ставший автором хет-трика в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4 Б). Это 18-й хет-трик игрока за карьеру в НХЛ.

Овечкин делит с Буре первое место по хет-трикам за последние 24 года

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»