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Новым главным тренером «Слована» станет Эдуард Занковец

6 октября 2017, пятница. 10:33 Хоккей

Белорусский специалист Эдуард Занковец сменит Милоша Ржигу на посту главного тренера «Слована». Об этом стало известно «Чемпионату». Занковец возглавлял «Барыс» и вывел команду в плей-офф в прошлом сезоне. Астанчане прошли один раунд плей-офф — это повторение лучшего результата команды в КХЛ. В межсезонье Занковец покинул «Барыс». Ранее он ассистировал Раймо Сумманену и Петри Матикайнену в «Авангарде».

Ржига возглавлял команду из Словакии с 2015 года. За это время он вывел команду в плей-офф один раз — в сезоне-2015/16. В настоящее время «Слован» занимает 12-е место в Западной конференции КХЛ, в активе команды 18 очков после 17 матчей.

Словацкая команда выступает в КХЛ с сезона-2012/13. Помимо Ржиги «Слован» в КХЛ возглавляли Ростислав Чада и Петри Матикайнен.

Ржига покинул пост главного тренера «Слована»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Слован Милош Ржига Эдуард Занковец
Новости. Хоккей
6 октября 2017, пятница
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