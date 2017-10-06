Защитник Полашек перейдёт из «Сибири» в ХК «Сочи»

Защитник «Сибири» Адам Полашек перейдёт из новосибирской команды в ХК «Сочи». Об этом стало известно «Чемпионату».

В текущем сезоне на счету чешского защитника 11 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, одна заброшенная шайба и один голевой пас. Показатель полезности Полашека составляет «-1». В прошлом сезоне он провёл за «Сибирь» 60 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал в них 28 (6+22) очков.

Ранее в новосибирскую команду из сочинской перешёл шведский нападающий Симон Энеруд.