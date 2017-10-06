Хартман: хотели выйти и показать, что «Чикаго» является претендентом на титул

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Райан Хартман прокомментировал разгромную победу над «Питтсбург Пингвинз» (10:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хартман набрал в данном матче 5 очков и установил рекорд результативности клуба в матчах открытия сезона.

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«Нам много чего хотелось доказать. Не могу сказать, что мы всё ещё злимся из-за прошлогоднего плей-офф. Это новый сезон. Но мы хотели выйти готовыми и показать, что являемся претендентом на титул», – цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.