«Слован» подтвердил назначение Занковца главным тренером

Белорусский специалист Эдуард Занковец официально сменил Милоша Ржигу на посту главного тренера «Слована». Информацию об этом подтвердил клуб. Занковец возглавлял «Барыс» и вывел команду в плей-офф в прошлом сезоне. Астанчане прошли один раунд плей-офф — это повторение лучшего результата команды в КХЛ. В межсезонье Занковец покинул «Барыс». Ранее он ассистировал Раймо Сумманену и Петри Матикайнену в «Авангарде». Ранее «Чемпионат» уже сообщал о назначении.

Новым главным тренером «Слована» станет Эдуард Занковец

Ржига возглавлял команду из Словакии с 2015 года. За это время он вывел команду в плей-офф один раз — в сезоне-2015/16. В настоящее время «Слован» занимает 12-е место в Западной конференции КХЛ, в активе команды 18 очков после 17 матчей.



Словацкая команда выступает в КХЛ с сезона-2012/13. Помимо Ржиги «Слован» в КХЛ возглавляли Ростислав Чада и Петри Матикайнен.

Также информация доступна в официальном «твиттере» словацкой команды.