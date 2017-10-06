Тихонов: у СКА сейчас хорошая волна, никто особо не устал ещё

Нападающий СКА Виктор Тихонов рассказал о подготовке команды к матчу с «Сибирью». Матч состоится 6 октября, начало — 19:30 мск.

«Играем как играем, сейчас у нас хорошая волна идёт, надо продолжать в том же духе. Лучшее качество «Сибири» — очень хорошее начало, в первые минуты давят. Нам надо терпеть и в свою игру играть. Мы в каждом матче выкладываемся на сто процентов. По физике нормально всё, летом хорошо готовились, особо никто не устал ещё. У всех есть силы и желание», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.