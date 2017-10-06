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Е. Медведев: c «Салаватом» будет игра такая — кто кого перехитрит

6 октября 2017, пятница. 12:45 Хоккей

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев вспомнил о поражении от «Нефтехимика» (4:5) и поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым».

«Неудачно начали первый период в Нижнекамске, пропустили быстрые голы. Второй период провели тоже не очень хорошо – было много удалений, пропустили в меньшинстве. В третьем отрезке матча попытались отыграться, но, к сожалению, не все моменты, которые у нас были, мы использовали. Все команды в одинаковом положении, у всех такой же календарь. Надо делать правильные выводы, бороться до конца и ответственнее относиться к тем моментам, которые мы имеем.

Как стоит играть с уфимской командой? Наверное, прежде всего нужно выполнить установку тренерского штаба. Если каждый будет стараться как можно лучше это сделать, победа придёт. На кого из соперников стоит обратить особое внимание? На легионеров. Они на троих набрали уже под 50 очков. Стоит уделить им особое внимание, поиграть плотнее и забивать самим. Многих ребят в уфимской команде знаем, так же, как и они нас. Здесь будет игра такая — кто кого перехитрит.

Конечно, после двух поражений дома им захочется выиграть, порадовать болельщиков. Возможно, они будут делать ставку на быстрый гол, но мы тоже выйдем не статистами наблюдать. Всегда после поражения надо сделать правильные выводы и готовиться к следующей игре. В этом и заключается, мне кажется, сам хоккей. В следующем матче ты можешь реализовать то, что не получилось в предыдущем, и победить.

Как инцидент с вечерней эвакуацией из отеля повлиял на команду? Никак не повлиял. Забавное происшествие и не более того», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Хоккеистов «Авангарда» эвакуировали в Уфе
Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев Евгений Медведев
Новости. Хоккей
6 октября 2017, пятница
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