Макаров: при Вестерлунде у «СЮ» появилась система, при Захаркине больше свободы

Форвард «Салавата Юлаева» Игорь Макаров рассказал о своём восстановлении от травмы, а также об изменениях после прихода Эркки Вестерлунда.



«Занимался восстановлением. Закачивал ногу, подтягивал физическую форму, потому что очень много пропустил. В мае уже встал на лёд. Один раз с женой съездили в Дубай отдохнуть и всё. В свободное время отдыхал, потому что приходилось по четыре часа в день заниматься. Конечно, хотелось на лёд. Я очень хотел помочь команде. Не самое приятное чувство, когда ты травмирован и на игру команды с трибун смотришь. Много травмированных в прошлом сезоне? Мне кажется, это просто стечение обстоятельств. Я не был на предсезонной подготовке, не знаю, что на ней ребята делали.



Одним из инициаторов перехода в уфимскую команду был Игорь Захаркин. Я бы не сказал, что он изменился, когда стал главным тренером. В принципе, всё то же самое. Он вес имел, когда с Быковым работал. Они поровну делили свои обязанности. Я не могу сказать, что в плей-офф с «Ак Барсом» мы играли плохо. В обороне чуть-чуть не хватило, вратарь соперников где-то подтащил.



Вестерлунд? Видно, что он очень умный и опытный тренер. Есть чему у него поучиться. Он про семью у меня спрашивал, каким игроком я себя вижу. Появилась система игры, как при переходе из обороны в атаку, так и в атаке в целом. Мы более системно стали играть. При Захаркине эти гайки в команде не были закручены? Можно и так сказать. Было больше свободы. Всегда должна быть грань свободы. У нас этого не было. Вестерлунд системнее.



Те игры, которые мы проиграли, мы отдали сами, должны были брать свои очки. С «Северсталью» всё то же самое. Просто должны были выходить и выигрывать. Это очень обидные поражения», — цитирует игрока «БИЗНЕС Online».

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