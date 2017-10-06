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«Куньлунь» — «Магнитка»: Эллисон стал седьмым бомбардиром в истории КХЛ

6 октября 2017, пятница. 13:50 Хоккей

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» — «Металлург» Магнитогорск (1:2, идёт второй период) нападающий уральской команды Мэтт Эллисон отметился голом.

Таким образом, он стал седьмым бомбардиром в истории лиги. На счету хоккеиста 366 очков. На шестом месте расположился защитник Кевин Даллмэн — на его счету 393 очка. За карьеру в КХЛ Эллисон выступал помимо «Магнитки» за рижское «Динамо», ХК МВД, «Торпедо», «Медвешчак» и минское «Динамо».

Также информация доступна в официальном «твиттере» КХЛ.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мэтт Эллисон
Новости. Хоккей
6 октября 2017, пятница
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