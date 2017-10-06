СКА обменял Дергачёва в «Спартак» на денежную компенсацию

Нападающий Александр Дергачёв продолжит карьеру в «Спартаке». 21-летний форвард перешёл в команду в результате сделки со СКА. Об этом сообщает московской клуб. Питерцы при этом получат денежную компенсацию.

Дергачёв в 2013 году оказался в системе СКА. Под руководством Олега Знарка он выиграл вместе с командой Кубок Гагарина. В Континентальной хоккейной лиге в общей сложности нападающий провёл 93 матча и набрал 8 (3+5) очков. Также Дергачёв является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.