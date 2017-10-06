«Трактор» одолел «Амур» и набирает очки пять матчей подряд

«Амур» дома проиграл «Трактору» и прервал свою двухматчевую победную серию. В 18 матчах сезона дальневосточники одержали 5 побед. «Трактор» набирает очки пять матчей кряду при четырёх победах. В 18 матчах сезона на счету команды 8 побед.

На 9-й минуте встречи Артём Пеньковский вывел челябинцев вперёд, на что за 12 секунд до первого перерыва своим голом ответил Томаш Зогорна. На 26-й секунде второго периода Олег Ли вывел хозяев вперёд, но Максим Якуценя на 36-й минуте счёт сравнял. На 52-й минуте Семён Кокуёв вновь вывел челябинцев вперёд, и этот гол оказался победным. 3:2 в пользу челябинской команды.

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