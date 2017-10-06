Кинэн: «Куньлунь» не очень хорошо сырал в большинстве в матче с «Магниткой»

Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал домашнее поражение своей команды от магнитогорского «Металлурга» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Поздравляю команду соперника с победой. Сегодня мы не очень хорошо сыграли в большинстве, нам больше приходилось играть в неравных составах. Те возможности, которые у нас были по численному преимуществу, мы, к сожалению, не реализовали», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.