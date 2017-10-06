«Торпедо» расторгло контракт с Жигой Егличем

«Торпедо» расторгло контракт с нападающим Жигой Егличем по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее 29-летний хоккеист был помещён нижегородским клубом в список отказов, откуда его не забрал ни один клуб. Еглич перешёл в «Торпедо» в межсезонье, провёл 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности "-2". До этого он три сезона выступал в «Словане», всего в КХЛ на его счету 79 (26+53) очков в 194 матчах.