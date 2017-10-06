Защитник «Авангарда» Густаффсон не сыграет с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» и «Авангард» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Уфе. Начало встречи — в 17:00 мск. В состав омской команды не попал защитник Эрик Густаффсон.

«Салават Юлаев»

Кареев (Федотов);

Логинов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Гончаров, Фёдоров — Бодров — Кокарев;

Куляш — Гареев, Лазарев — Бусаров — Макаров;

Петрищев, Солодухин — Коротков — Майоров, Синявский.



«Авангард»

Фурх (Шилин);

Медведев — Меньшиков, Кугрышев — Хохряков — Пережогин;

Анелёв — Березин, Кошелев — Пьянов — Михеев;

Мартынов — Минеев, Петерссон — Семёнов — Эверберг;

Осипов, Галимов — Стась — Жукенов, Манукян.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.