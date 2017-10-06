Защитник «Авангарда» Густаффсон не сыграет с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» и «Авангард» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Уфе. Начало встречи — в 17:00 мск. В состав омской команды не попал защитник Эрик Густаффсон.
«Салават Юлаев»
Кареев (Федотов);
Логинов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Гончаров, Фёдоров — Бодров — Кокарев;
Куляш — Гареев, Лазарев — Бусаров — Макаров;
Петрищев, Солодухин — Коротков — Майоров, Синявский.
«Авангард»
Фурх (Шилин);
Медведев — Меньшиков, Кугрышев — Хохряков — Пережогин;
Анелёв — Березин, Кошелев — Пьянов — Михеев;
Мартынов — Минеев, Петерссон — Семёнов — Эверберг;
Осипов, Галимов — Стась — Жукенов, Манукян.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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