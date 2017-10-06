Мама Овечкина: Саша хорошо начал, конечно, лучше хорошо закончить

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина, мама капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировала удачную игру своего сына в матче с «Оттавой Сенаторз». Россиянин оформил хет-трик в первом матче сезона и помог своей команде одержать победу со счётом 5:4 Б.



«Смотрим все игры. Хорошо начал, конечно, лучше хорошо закончить. Впереди целый сезон. Но начало есть. Надеемся, что будут хорошие игры, будет получаться. Будем смотреть, радоваться, горевать. Всё ждёт впереди нас», — цитирует Овечкину «Спорт FM».

Овечкин начал с хет-трика! А какие передачи отдавал ему Кузнецов! Три гола, три передачи и два реализованных буллита в первом матче сезона от лидеров «Вашингтона».