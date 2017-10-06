Гатиятулин: «Трактор» перестроился, дождался своего момента и забил

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:2).



«Очень рады этой победе, благодарю команду за самоотдачу. Начало второго периода немного провалили, но ребята молодцы, смогли потихоньку найти свою игру, выжали из момента, забили и победили.



Шайбы в конце первого и начале второго периода — это, видимо, потеря концентрации. Мы много говорим, что нужно играть предельно строго, особенно в концовке периода, матча. Также была индивидуальная ошибка при подборе, а в начале периода тоже побежали, желание перехлестнуло, и попали на контратаку. Ребята молодцы, перестроились, стали играть надёжней, ждать своего момента и дождались его», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

«Трактор» одолел «Амур», набрав очки в пятом матче подряд

Видео можно посмотреть также на официальном канале «Амура» в YouTube.