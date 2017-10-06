Мартемьянов: к сожалению, не все игроки «Амура» бились и сражались

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (2:3).

«К сожалению, не всех могу поблагодарить за самоотдачу, есть отдельные люди, к которым это не относится. Игра была равная, тяжёлая. Соперник использовал наши индивидуальные ошибки, наказывал сразу. Мы свои моменты не смогли реализовать, поэтому счёт не в нашу пользу. Бились, сражались как могли, но, к сожалению, не все. Сегодня была не вся команда на площадке.



Один гол сегодня забили с добивания — уже небольшой прогресс. Ребята лезли на пятак, но забить вторую не смогли. Соперник более концентрированно сыграл в обороне, чем мы в атаке», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции.

«Трактор» одолел «Амур», набрав очки в пятом матче подряд

Видео можно посмотреть также на официальном канале «Амура» в YouTube.