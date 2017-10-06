Аболс: в третьем периоде «Лада» действовала активно, но строго играла сзади

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (2:0).

«Первый период прошёл в равной борьбе. Бросков было немного с обеих сторон, потому что в обороне играли осторожно и плотно. Во второй двадцатиминутке мы сразу забили гол, но инициатива, на мой взгляд, всё же была у «Адмирала». В третьем периоде мы старались не отступать, не стараться играть на удержание счёта, действовать активно, но с мыслью, что нужно строго сыграть сзади. Рад, что нам это удалось. К тому же на контратаке забили второй гол. Выиграли – ребята молодцы», — цитирует Аболса пресс-служба клуба.

Видео можно посмотреть также на официальном канале «Адмирала» в YouTube.