Вадим Шипачёв включён в состав фарм-клуба «Вегаса» на сезон

Нападающий Вадим Шипачёв, которого ранее «Вегас Голден Найтс» отправил в АХЛ, включён в состав фарм-клуба «Чикаго Вулфс» на сезон.
Почему «Вегас» отправил Шипачёва в АХЛ? Это не то, что вы подумали
Он вернётся в «Вегас», не сыграв ни одного матча за фарм-клуб.
Россиянин весной 2017 года заключил с «Вегасом» двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 4,5 млн. Шипачёв в составе «Вегаса» принял участие в четырёх предсезонных матчах и отметился одной голевой передачей.
«Вегас» проведёт дебютный матч в НХЛ на выезде с «Даллас Старз», «Чикаго Вулфс» сыграет с фарм-клубом «Далласа» «Техас Старз», также на выезде.
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Состав игроков «Чикаго Вулфс» можно посмотреть также в аккаунте Эрики Скэа в «Твиттере».