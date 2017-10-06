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Вадим Шипачёв включён в состав фарм-клуба «Вегаса» на сезон

6 октября 2017, пятница. 18:26 Хоккей

Нападающий Вадим Шипачёв, которого ранее «Вегас Голден Найтс» отправил в АХЛ, включён в состав фарм-клуба «Чикаго Вулфс» на сезон.

Почему «Вегас» отправил Шипачёва в АХЛ? Это не то, что вы подумали
Он вернётся в «Вегас», не сыграв ни одного матча за фарм-клуб.

Россиянин весной 2017 года заключил с «Вегасом» двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 4,5 млн. Шипачёв в составе «Вегаса» принял участие в четырёх предсезонных матчах и отметился одной голевой передачей.

«Вегас» проведёт дебютный матч в НХЛ на выезде с «Даллас Старз», «Чикаго Вулфс» сыграет с фарм-клубом «Далласа» «Техас Старз», также на выезде.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Состав игроков «Чикаго Вулфс» можно посмотреть также в аккаунте Эрики Скэа в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
6 октября 2017, пятница
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