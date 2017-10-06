Защитник ХК «Сочи» Йокипакка дебютирует в КХЛ в матче с «Барысом»

ХК «Сочи» и «Барыс» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Сочи. Начало встречи — в 19:30 мск. Дебютный матч в КХЛ проведёт защитник Юрки Йокипакка, который недавно перешёл в черноморскую команду.
ХК «Сочи»
Барулин (Шикин);
Хомицкий — Воробьёв, Щегольков — Цветков — Лапенков;
Йокипакка — Александров, Уэллман — Коллинз — Шмелёв;
Щитов — Александров, Падакин — О'Делл — Юньков;
Мироманов, Гребенщиков — Иванов — Томилин.
«Барыс»
Карлссон (Кудрявцев);
Семёнов — Даллмэн, Доус — Вей — Фрэттин;
Липин — Полохов, Жайлауов — Сен-Пьер — Пушкарёв;
Савченко — Шалапов, Михайлис — Гурков — Старченко;
Орехов — Маклюков, Акользин — Сагадеев — Маркелов.
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