Игрок «Сталкера»: мы чемпионы Ночной лиги и должны продолжать победную традицию

Нападающий команды Ночной лиги «Сталкер» Роман Лебедев выразил надежду, что команда вновь сможет показать чемпионскую игру. «Сталкер» является действующим обладателем кубка Крутова.

«Иной задачи перед „Сталкером“, кроме как снова выиграть в отборочном этапе и поехать в Сочи, нет. Мы любим и привыкли выигрывать. С детства стараемся это делать. А сейчас, можно сказать, и положение обязывает. Люди ждут от нас этого – мы чемпионы и должны продолжать победную традицию.

Я думаю, что мы по сравнению с прошлым сезоном не ослабились. И даже, может, немного усилились. Надеюсь, что и в этом сезоне покажем чемпионскую игру", — цитирует Лебедева пресс-служба Ночной лиги.